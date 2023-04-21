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Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань

21 апреля 2023 13:52
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Временно поменялось расписание пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань

В Самарской области 26 и 27 апреля изменили расписание движения пригородных поездов на участке Мирная – Самара – Сызрань.

— Это связано с проведением работ по капитальному ремонту пути на перегоне Обшаровка – Мирная, — рассказали в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, поезд № 7570 Сызрань-1 (05:57) – Мирная (08:51) устанавливается сообщением Безенчук (07:22) – Самара (08:35), а на участках Сызрань-1 – Безенчук и Самара – Мирная отменяется.

Поезд № 7551 Безенчук (06:12) – Сызрань-1 (07:28) проследует по измененному расписанию Безенчук (06:24) – Сызрань-1 (07:51). Отменяются следующие поезда: № 7104 Сызрань-1 (08:44) – Самара (10:44) и № 7103 Самара (16:02) – Сызрань-1 (17:55).

А поезд № 7557 Мирная (08:54) – Сызрань-1 (11:49) устанавливается сообщением Мирная (08:54) – Безенчук (10:32), на участке Безенчук - Сызрань-1 отменяется. Поезд № 7552 Сызрань-1 (09:33) – Мирная (12:27) устанавливается сообщением Безенчук (10:48) – Мирная (12:27), на участке Сызрань-1 – Безенчук отменяется, пишет Самара-КП.

 

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