Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении спортивного мероприятия «Первенство городского округа Самара по велоспорту» на территории города с 15:00 до 18:30 7 сентября 2023 года будет временно ограничено движение транспорта по следующим участкам улиц:

- по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к улице Малый Сорокин Хутор;

- по Проезду № 2;

- по улице Дальняя от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 м.

Кроме того, с 6:00 до 18:30 на указанных участках улиц будет запрещена остановка и (или) стоянка транспортных средств.

Также в указанный период временно отменят движение автобусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 83 «ул. Ташкентская - Жилой комплекс «Лесная поляна».

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.