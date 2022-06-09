Восемь автобусных маршрутов запустят до кладбищ 11 июня в Самаре

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Все автобусы будут ходить с семи до трех часов. 11 июня 2022 года будет отмечаться Троицкая родительская суббота, сообщает информационный портал samara.kp.

Так, № 4к будет каждые 17-36 минут курсировать от Управленческого до «Лесного», № 27к — каждые 8-14 минут с площади Кирова до «Зубчаниновского», № 36д — каждые 27-56 минут с Хлебной площади до «Рубежного», а № 36ю — каждые 42-55 минут с «Южного» до «Рубежного».

Автобус № 63э будет ходить с автостанции «Аврора» до «Рубежного». Интервал движения составит 2-5 минут. Автобус № 67к — с Мехзавода до «Лесного» (каждые 20-40 минут), № 77д — с Хлебной площади до «Южного» (29-39 минут), № 129э — с автостанции «Аврора» до «Южного» (3-6 минут).

Семь маршрутов приступят к работе с 7 утра. Автобус № 36ю выйдет в рейс с 8 часов. Пассажиров будут вывозить до 15:00.

Напомним, что также дачные перевозки запланированы на 10, 12 и 13 июня 2022 года, пишет "Самарская газета".