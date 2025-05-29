Водителей в России могут обязать перестраиваться для пропуска спецтранспорта

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Водителей в России могут обязать перестраиваться на дороге при приближении транспорта с включёнными спецсигналами, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный Минтрансом проект изменений ПДД.

Как отмечается, до этого в правилах не прописывалось каких-либо конкретных действий со стороны водителя.

В случае принятия законопроекта водители должны будут перестраиваться в соседний ряд при приближении машин скорой помощи, пожарной службы, полиции, а также спецавтомобилей с высокопоставленными лицами.

Кроме того, вводится запрет на следование в «непосредственной близости» к такому транспорту, его опережение и препятствование движению.

Как пояснили в Минтрансе, поправки необходимы для обеспечения безопасности объектов госохраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз», пишет РТ.