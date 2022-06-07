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Во время фестиваля «САМ. ФЕСТ» транспортное обслуживание жителей и гостей Самары усилят 

7 июня 2022 18:59
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Будет задействовано свыше 200 единиц подвижного состава общественного транспорта.

В праздничные выходные  11 и 12 июня 2022 года в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» впервые пройдет музыкальный фестиваль «САМ.ФЕСТ» – мероприятие нового формата, которое станет музыкальным событием всероссийского масштаба. Главная миссия фестиваля – поиск, мотивация и продвижение молодых исполнителей по всей России.

Работе общественного транспорта в эти дни уделяется повышенное внимание. Транспортное обслуживание жителей и гостей региональной столицы усилят. Так, в период проведения фестиваля Центр управления пассажирскими перевозками на базе МКУ г. о. Самара «Центр организации дорожного движения» будет заниматься координацией транспортных потоков с утра (с 10:00) и до окончания развоза зрителей. Завершение программы планируется в 22:00, однако, для обеспечения транспортного сообщения (завоза участников и зрителей, а также вывоза пассажиров с фестивальных площадок) работа городского пассажирского транспорта в указанные дни будет продлена до 24:00. Кроме того, задействуют большое количество подвижного состава – почти как во время мундиаля в 2018 году.

В частности, для того, чтобы удобно добраться до стадиона, запланировали более 200 единиц транспорта, суммарно работающих на 19 маршрутах, в том числе:

- на 5 трамвайных маршрутах – №№ 5, 7, 22, 24, 25;

- на 4 автобусных маршрутах – №№ 1, 45, 51, 67;

- на 8 межмуниципальных маршрутах, проходящих по территории города Самара вблизи стадиона – обслуживаются автобусами №№ 110, 305д, 310, 368, 395, 396, 410а, 492;

- по 2 маршрутам шаттлов – 70 автобусов большой вместимости, которые по заказу министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области будут курсировать в течение всего времени работы фестиваля: шаттл № 1 «Алма-Атинская – Железнодорожный вокзал» (45 автобусов) и шаттл № 2 «Алма-Атинская – Площадь им. Кирова» (25 единиц транспорта).

Проезд пассажиров к стадиону на шаттлах будет бесплатным. У стадиона шаттлы будут останавливаться на дублере Московского шоссе по направлению «в город» – на остановке общественного транспорта «Алма-Атинская» (у «Мерседес-центра»).

Для посадки на шаттл № 2 добраться до площади им. Кирова можно, в частности, на метрополитене, на автобусах маршрутов №№ 24, 34, 41, 47, 75. Также к площади Кирова подходят автобусы межмуниципальных маршрутов, что позволяет воспользоваться шаттлом № 2 иногородним зрителям.

Иногородние зрители могут прибыть на железнодорожный вокзал (в т. ч. на электропоездах) для посадки на шаттл № 1. Напомним, что жители Самары могут добраться до железнодорожного вокзала на автобусах маршрутов №№ 5д и 80 и на троллейбусах маршрута № 6.

Шаттлы будут осуществлять движение с остановками по аналогии с маршрутами-шаттлами, работавшими в период матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году, а именно:

- шаттл № 1 – Железнодорожный вокзал – Площадь Памяти – Станция метро «Московская» – Центральный автовокзал – Завод им. Тарасова – Площадь авиаконструктора Илюшина – Улица Алма-Атинская;

- шаттл № 2 – Площадь им. Кирова – Улица Ставропольская – Улица Стара-Загора – Площадь авиаконструктора Илюшина – Улица Алма-Атинская.

В течение всего дня 11 и 12 июня будут функционировать все вышеперечисленные проходящие маршруты общественного транспорта. Ими смогут воспользоваться и те зрители, которые не останутся на стадионе до завершения фестиваля.

После окончания фестивальных мероприятий для вывоза населения задействуют свыше 220 транспортных средств:

- 55 трамвайных поездов обеспечат вывоз пассажиров в направлении центра города, «Металлурга», площади им. Кирова – подвижной состав будет сосредоточен перед трамвайным кольцом у стадиона, при этом посадка на трамваи будет проводиться с 2-х платформ: с одной – на маршруты №№ 5 и 7, с другой – на маршрут № 25;

- 70 автобусов-шаттлов подадут на дублер Московского шоссе, чтобы обеспечить развоз граждан до железнодорожного вокзала, площади им. Кирова и в другие районы, с пересадкой на 8 маршрутов общественного транспорта, на которых работает 86 единиц подвижного состава;

- 8 автобусов маршрутов №№ 1 и 67 будут сосредоточены на остановке «Алма-Атинская» по направлению «из города» (на противоположной стороне от автобусов-шаттлов) и вывезут зрителей в направлении микрорайона «Крутые ключи» и поселка Красная Глинка;

- для убытия со стадиона дополнительно зрители могут воспользоваться 8 межмуниципальными маршрутами – №№ 110, 305д, 310, 368, 395, 396, 410а, 492, проходящими вблизи фестивальной зоны.

Помимо этого, в случае необходимости (исходя из оперативной обстановки) трамваи №№ 5 и 7 могут быть переведены на укороченный маршрут – до Барбошиной поляны, откуда вывоз зрителей будет обеспечен с задействованием регулярных маршрутов общественного транспорта.

Работа парковок у стадиона будет организована следующим образом:

- доступ к Южной парковке (въезд со стороны Московского шоссе через улицу Дальнюю) будет предоставлен машинам со спецпропусками;

- Северная парковка (въезд со стороны Волжского шоссе через улицу Арена 2018 или со стороны улицы Демократической через улицу Арена 2018) и Восточная парковка (въезд через улицу Арена 2018 либо Агропарк), а также парковка у Агропарка будут общедоступными на время проведения мероприятия.

Обращаем внимание на то, что с 09:00 до 23:59 11 и 12 июня 2022 года Проезды №№ 6, 7 9, 12, улица Дальняя на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018 и улица Первая Стадионная закрываются для движения. А с 21:00 до 23:59 12 июня 2022 года ограничат движение транспорта по улице Арена 2018 на участке от Волжского шоссе до улицы Вторая Стадионная. Отметим, что фактическое время действия данной меры по улице Арена 2018 может быть скорректировано с учетом наличия личного транспорта в зоне ограничения движения. На месте будут работать экипажи ГИБДД.

Кроме того с 17:00 10 июня 2022 года до 23:59 12 июня 2022 года на территории Самары будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети:

- улица Дальняя на участке от Московского шоссе до улицы Арена 2018;

- Проезды №№ 2, 6, 7, 8, 9, 12;

- улица Первая Стадионная;

- улица Вторая Стадионная;

- улица Арена 2018 на участке от Волжского шоссе до улицы Вторая Стадионная.

Вышеуказанные ограничения не распространяются на спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны, а также машины с пропусками, утвержденными ГУ МВД России по Самарской области и УФСБ России по Самарской области.

Более подробно со схемой проезда к стадиону «Солидарность Самара Арена» 11 и 12 июня 2022 года, а также с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

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