Во время  фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре будет ограничено движение транспорта

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В период проведения XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре будет ограничено движение транспорта по ряду участков улично-дорожной сети.



Так, в день открытия фестиваля с целью обеспечения безопасности дорожного движения с 06:00 до 23:59 18 мая 2022 года вводится ограничение по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, по Проезду № 6, Проезду № 9, Проезду № 12, по улице Первой Стадионной. Данные меры не распространяются на спецтранспорт, автобусы-шаттлы и машины с пропусками.

В период поведения Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» работа всего общественного транспорта, включая метрополитен, продлевается до 01:00. В таком режиме городской пассажирский транспорт начнет функционировать в ночь с 18 на 19 мая 2022 года и закончит в ночь с 23 на 24 мая 2022 года.

Ознакомиться с ограничениями движения и схемами организации движения общественного транспорта можно здесь.

Фото: администрация Самары