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Власти опровергли информацию о закрытии скоростного поезда "Ласточка" Самара — Тольятти

2 августа 2021 12:39
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Власти опровергли информацию о закрытии скоростного поезда "Ласточка" Самара — Тольятти

В Самарской области заговорили об отмене скоростного поезда «Ласточка». С просьбой оставить маршрут к чиновникам обратились местные жители во время круглого стола на тему развития инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации.

— Не дадим закрыть маршрут, конечно. «Ласточка» у нас сейчас курсирует в рамках тестовой поездки, но мы напрямую работаем с Министерством транспорта и решаем этот вопрос. Думаю, итоговый результат будет положительным. Мы уже получили очень много хороших высказываний об этом подвижном составе. В дальнейшем он будет курсировать в сторону Сызрани, Похвистнево. «Ласточку» можно использовать везде, где есть спрос и пассажиропоток, — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Первый поезд с перрона железнодорожного вокзала Самары отправился 11 июня 2021 года. Стоимость билета зависит от пункта назначения.

Для удобства пассажиров на маршруте уже увеличили количество остановок. Однако расписание электрички пришлось изменить. Сотрудники Куйбышевской железной дороги приступили к капитальному ремонту пути, пишет 63.ру.

«Ласточка» — это скоростной электропоезд, созданный в компании Siemens AG для ОАО «РЖД» на основе платформы Siemens Desiro. Он предназначен для пригородных пассажирских перевозок на железных дорогах РФ, оборудованных высокими и низкими платформами.

Фото: Дильдина Светлана

Теги: «Ласточка» пригородные поезда

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