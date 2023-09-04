Я нашел ошибку
Главные новости:
Это конкурс на лучший спортивный проект.
Детей и подростков из Самары приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Займись спортом!»
В ходе мероприятия проверяющие провели опрос общественного мнения.
«Гражданский мониторинг»: проверили отдел полиции У МВД Тольятти
Транспорт движется по новой схеме.
В зоне метростроя в Самаре ведется непрерывный мониторинг дорожной ситуации
Гостей и жителей Самарской области приглашают на мероприятия.
Минкульт СО: анонс культурных событий недели
Условия для развития высокотехнологических и инновационных проектов создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились
Такие мероприятия на аварийно–опасных участках автодорог будут проводиться и в дальнейшем.
Госавтоинспекторы региона ведут контроль за дорожным движением с использованием квадрокоптера
За три месяца в Самарский филиал Госфонда обратились более 2 тысяч человек – ветераны СВО и их семьи.
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» помог бойцу с ранением добраться домой после госпиталя
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.34
0.01
EUR 104.61
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Самарская область присоединится ко Всероссийскому фестивалю  «Русское лето. ZаРоссию»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В зоне метростроя в Самаре ведется непрерывный мониторинг дорожной ситуации

4 сентября 2023 16:34
84
Транспорт движется по новой схеме.

Транспорт движется по новой схеме: непрерывно продолжается мониторинг дорожной ситуации в связи с открытием движения через перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской возле зоны строительства метро.

Эта работа профильным городским департаментом и представителями предприятий-перевозчиков будет продолжена и в ближайшие дни, чтобы исключить заторовые ситуации и повысить ритмичность перевозок общественным транспортом. Обстановку оценил и Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

«Трамваи поехали по новой скорректированной схеме, линия подготовлена. Однако, в утренние часы указал подрядчику, который занимается строительством метрополитена, на то, что в кратчайший срок необходимо завершить обустройство тротуаров – они должны отвечать всем требованиям безопасности», – рассказал Первый вице-мэр.

Напомним, что по улице Красноармейской оба направления движения («в город» – в сторону улицы Фрунзе и «из города» – в сторону железнодорожного вокзала) стали доступны с 05:00.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов
4 сентября 2023  12:29
Вниманию жителей Железнодорожного и Октябрьского районов Самары
190
Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту
4 сентября 2023  11:12
Временно ограничат движение транспорта в день проведения Первенства Самары по велоспорту
254
в Самаре открыто реверсивное движение трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской
4 сентября 2023  11:02
В Самаре открыто реверсивное движение трамваев на перекрестке улиц Красноармейской и Галактионовской
206
В Самаре открыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. А. Толстого
4 сентября 2023  09:41
В Самаре открыто движение троллейбусов маршрутов №№ 6 и 16 по ул. А. Толстого
252
Выставка  собрала представителей сельскохозяйственных предприятий из 20 регионов РФ, а также Республики Беларусь.
3 сентября 2023  18:34
Дмитрий Азаров: «Поволжская агропромышленная выставка дает мощнейший импульс развитию сельского хозяйства»
2179
Весь список