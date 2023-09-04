В зоне метростроя в Самаре ведется непрерывный мониторинг дорожной ситуации

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Транспорт движется по новой схеме: непрерывно продолжается мониторинг дорожной ситуации в связи с открытием движения через перекресток улиц Красноармейской и Галактионовской возле зоны строительства метро.

Эта работа профильным городским департаментом и представителями предприятий-перевозчиков будет продолжена и в ближайшие дни, чтобы исключить заторовые ситуации и повысить ритмичность перевозок общественным транспортом. Обстановку оценил и Первый заместитель Главы г. о. Самара Владимир Василенко.

«Трамваи поехали по новой скорректированной схеме, линия подготовлена. Однако, в утренние часы указал подрядчику, который занимается строительством метрополитена, на то, что в кратчайший срок необходимо завершить обустройство тротуаров – они должны отвечать всем требованиям безопасности», – рассказал Первый вице-мэр.

Напомним, что по улице Красноармейской оба направления движения («в город» – в сторону улицы Фрунзе и «из города» – в сторону железнодорожного вокзала) стали доступны с 05:00.

Фото: администрация Самары