В центре Самары провал дорожного полотна мешает проезду транспорта

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В историческом центре областной столицы, в районе пересечения улиц Куйбышева и Комсомольской никак не могут ликвидировать провал дорожного полотна, который мешает проезду автомобилей и вносит сумятицу в работу общественного транспорта.

Как сообщал сайт tvsamara.ru, асфальт на проезжей части, ведущей к Хлебной площади провалился ещё в воскресенье, 27 ноября. Уже тогда схема движения общественного транспорта была скорректирована. Во вторник, 29 ноября, профильный городской департамент вновь сообщает о той же изменённой схеме, стало быть, яма на месте.

Автобусы маршрутов № 5Д, 17 и 32 идут по улицам Пионерская, Алексея Толстого, Крупской в направлении из города. По тем же улицам организован объезд автобусов маршрутов №24, 37 и 47 в направлении "в город". Надолго ли введены эти меры, не сообщается, так что согласуйте свои планы с этой информацией.

Фото: tvsamara.ru