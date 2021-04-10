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В центре Самары ограничат движение транспорта         

10 апреля 2021 14:48
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В связи с легкоатлетическим забегом, посвященным Дню космонавтики.

Временное ограничение движения транспорта в центре Самары в связи с легкоатлетическим забегом, посвященным Дню космонавтики:
 
- с 03:00 до 16:00 11 апреля 2021 года - по Волжскому проспекту на участке от ул. Маяковского до ул. Ульяновской; 
 
- с 06:00 до 16:00 11 апреля 2021 года - по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой. 
 
Также с 18:00 10 апреля 2021 года до 16:00 11 апреля 2021 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках улиц: 
 
- по ул. Максима Горького на участке от ул. Венцека до ул. Вилоновской; 
- по ул. Вилоновской на участке от ул. Максима Горького до Волжского проспекта; 
- по Волжскому проспекту на участке от ул. Вилоновской до ул. Лесной; 
- по ул. Лесной на участке от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали; 
- по Северо-Восточной магистрали на участке от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой. 
 
Кроме того, с 03:00 до 16:00 11 апреля 2021 года общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 61, 247, 261, 11) будет следовать по временной схеме.

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