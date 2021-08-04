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В центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта

4 августа 2021 11:01
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в центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта

Внимание! В связи с перекладками теплотрасс по ряду улиц в центральной части Самары вводятся временные ограничения движения транспорта.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрасс на территории Самары временно ограничивается движение транспорта по следующим улицам:

- по ул. Садовая в районе дома № 85 по ул. Некрасовской – с 06:00 4 августа 2021 года до 05:00 7 августа 2021 года;

- по ул. Некрасовская в районе дома № 100 по
ул. Ленинской – с 06:00 4 августа 2021 года до 05:00 7 августа 2021 года; 

Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ в рамках подготовки города к отопительному сезону 2021-2022 и обращаем внимание на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

Теги: ремонт теплотрасс ограничение движения перекрытие дорог

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