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В Шереметьево отменено 174 рейса

6 июля 2025 11:18
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В Шереметьево отменено 174 рейса

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Временные ограничения на полеты в московской воздушной зоне в первую очередь отразились на работе Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По данным на 21:00 мск, в Шереметьево отменено 174 рейса на прилет и вылет. 80% из них приходятся на группу «Аэрофлот». Еще 47 рейсов задержано на период более двух часов. В связи с этим в аэропорту дополнительно привлечено 70 сотрудников. Также задействовано 15 единиц техники для наземного обслуживания.

С пассажирами задержанных и отмененных рейсов работают специалисты авиакомпаний и аэропортов. Также в терминалах усилен персонал медпунктов и увеличено число сотрудников для работы с пассажирами с ограниченными возможностями здоровья, пишет Коммерсантъ.

Об ограничениях для воздушного пространства Москвы Росавиация сообщила сегодня в 10:25 мск. Вскоре после этого были введены ограничения на работу Шереметьево, из авиагавани не вылетали рейсы. Причиной было названо в том числе усиление ветра.

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