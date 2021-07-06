В Самару поступили 22 новых троллейбуса «Адмирал»

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Во вторник, 6 июля, автопарк самарского трамвайно-троллейбусного управления пополнили 22 новых троллейбуса «Адмирал». Техника поступила в депо № 3 и будет курсировать по маршруту №4 – от завода «Металлург» до Железнодорожного вокзала. Ключи от современных троллейбусов с USB, розетками и кондиционерами водителям передали Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной думы РФ от Самарской области, член Комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований Леонид Симановский и глава Самары Елена Лапушкина. Техника была закуплена в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» при содействии Главы региона и депутата федерального парламента.

«Городу-миллионнику без общественного транспорта невозможно. К сожалению, на протяжении многих лет отсутствие его обновления создавало большие проблемы для города, создает и сегодня. Люди, не имея возможности комфортной ритмичной доставки из дома до работы, замещали это, личным автотранспортом. Увеличивалась нагрузка на городскую инфраструктуру, - отметил Губернатор. - Без качественных, ритмичных общественных перевозок городу-миллионнику справиться с пассажиропотоком невозможно. И я очень рад, что сегодня мы вместе с вами имеем возможность выпустить на линию 22 новых троллейбуса».

Новые машины обеспечивают максимальный комфорт и безопасность пассажиров и водителей. Система видеонаблюдения позволяет контролировать посадку и высадку людей. В наличии и система мониторинга дорожной ситуации. Максимальная конструктивная скорость – 70 км/ч.

Водитель депо Сергей Кирюшкин на городских троллейбусных маршрутах работает более 16 лет. «Новый троллейбус идет мягко, плавно, управление легкое и понятное. Обогрев стекла, зеркал. Печка кабины работает в 8 положениях. Есть датчики света, то есть можно включить автоматический режим: чем темнее на улице, тем светлее в салоне. Авторежим есть и на ходовые огни, на фары, габариты. Все предусмотрено для водителя: меньше отвлечения от управления будет», – отметил он преимущества новых машин.

Салон каждого «Адмирала» светлый, просторный и эргономичный. Есть новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов. Современный климат-контроль позволит жителям и гостям областной столицы не перегреться летом и не замерзнуть зимой. В троллейбусе три широких дверных проема, что увеличивает скорость пассажирообмена на остановках и сокращает время прохождения маршрута. Это повышает эксплуатационную эффективность подвижного состава.

«В регионе строятся мосты и дороги, благоустраиваются улицы. Поэтому транспорт должен быть тоже новый, в том числе и новые троллейбусы, - отметил депутат Госдумы Леонид Симановский. - Мы будем делать все, чтобы Самара как можно больше получала современный транспорт».

Дмитрий Азаров поблагодарил парламентария за содействие в реализации масштабных проектов на территории региона. «По ключевым вопросам Леонид Яковлевич Симановский сопровождает нашу область и оказывает всяческую поддержку, в том числе и по приобретению нового общественного транспорта, - отметил Губернатор. - Это действительно только начало. Мы заявили дополнительную потребность и, я уверен, мы получим дополнительную поддержку из федерального бюджета на обновление общественного транспорта».

Напомним, решение о строительстве первой троллейбусной линии от Железнодорожного вокзала по улицам Льва Толстого и Куйбышева до Площади Революции протяженностью 6,5 км было принято 27 июня 1942 года Куйбышевским горсоветом. Движение открывали троллейбусы ЯТБ-2, эвакуированные в 1941 году из Москвы.

Сегодня же протяженность линий составляет более 200 километров. На 15 маршрутах работает 235 троллейбусов, которые перевозят более 18 миллионов пассажиров в год. Часть из них – уже физически устарели, также, как и другой транспорт. Благодаря поддержке Губернатора и нацпроекту идет планомерное обновление подвижного состава.

В 2018 году на городские маршруты Самары вышли 100 новых автобусов, в 2019 – закуплены 15 низкопольных троллейбусов для Новокуйбышевска, а в 2020 году были переданы 50 новых автобусов на газомоторном топливе в Тольятти. Кроме того, в региональной столице впервые за 28 лет был обновлен парк вагонов метро.

«В своем Послании я говорил, насколько важно обновление парка общественного транспорта, в том числе электрического. Мы ведем эту работу системно, делаем заметные шаги и в Тольятти, и в Новокуйбышевске, и, конечно, в столице нашего региона - Самаре, - подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам ТТУ. - Мы обязательно будем и дальше развивать общественные перевозки. Сегодня готова комплексная транспортная схема, которая должна объединить все населенные пункты Самарско-Тольяттинской агломерации, сделать удобными перевозки, прозрачными тарифы. Я рассчитываю, что ваш профессионализм, ответственное отношение к делу, желание и умение создать комфортную атмосферу в общественном транспорте, будет этому способствовать, потому что от вас зависит увеличение пассажиропотока и отказа людей от личного транспорта в пользу общественного. А это создает дополнительные условия для развития города, для ощущения комфорта в нашей родной Самаре».

Новые троллейбусы, переданные в ТТУ сегодня, уже отправились по одному из самых востребованных маршрутов №4, который соединяет рабочий «Металлург» и Железнодорожный вокзал.

«Для города выход на линию новых троллейбусов - замечательное событие, которого ждали все жители Самары. Они комфортабельные, безопасные, красивые, яркие и совершенно точно будут заметны в городе. Я хочу всем нам пожелать, чтобы обновление общественного транспорта продолжалось и дальше, чтобы он работал ритмично и всегда приезжал туда, где его ждут», - отметила Глава областной столицы Елена Лапушкина.