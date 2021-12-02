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В самарском метро выпустили на линию капитально отремонтированный поезд

2 декабря 2021 15:59
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Масштабное обновление пассажирского транспорта самарского метрополитена продолжается.

Масштабное обновление пассажирского транспорта самарского метрополитена продолжается. И сегодня на линию вышел поезд, состоящий из четырех капитального отремонтированных вагонов с продленным на 15 лет сроком эксплуатации. Работы стали возможными благодаря реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области».

Сервисная группа ускоренными темпами провела пусконаладку на базе электродепо «Кировское». По мере завершения подготовительных работ в ночное время была организована обкатка на линии. Сделано все возможное, чтобы самарцы как можно быстрее смогли ощутить комфорт во время поездок.

На станции «Российская» предрейсовый комиссионный осмотр преобразившегося поезда провели Первый заместитель Главы города Владимир Василенко месте с руководителем Департамента транспорта Самары Сергеем Маркиным, директором МП «Самарский метрополитен» Сергеем Шаминым и представителями профильных служб муниципального предприятия.

«Задачу дополнительно закупить вагоны и привести в порядок те, которые выработали свой ресурс, перед Чемпионатом мира по футболу поставил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. План был сверстан на годы вперед. Сейчас метрополитен располагает 50-ю вагонами, из которых 21 – новый и капитально отремонтированный подвижной состав. В части этой техники мы вошли в длительный безремонтный цикл благодаря принятым мерам», – подчеркнул Первый вице-мэр.

К концу текущего года по самарской ветке будут курсировать уже 5 современных составов (по 4 вагона в каждом).

Преимущества обновленного транспорта очевидны: пассажиры уже успели оценить символичный наружный «волжский» дизайн – изображение «Ладьи» и волн. Внутренняя отделка салонов выполнена с использованием трудногорючих материалов. Помимо этого, для повышения уровня безопасности в каждом вагоне смонтированы видеокамеры, а в кабине машиниста – монитор для контроля за ситуацией и оперативного реагирования в случае необходимости. Таких возможностей в старых поездах не было.

Изменился облик и других внутрисалонных элементов – поручней, обшивки, сидений, которые теперь с антивандальным покрытием. Но, как отмечают специалисты, проверять их на прочность не стоит. Любая попытка порчи будет зафиксирована на видео, которое хранится 15 дней.

Гармоничный интерьер дополняет более яркое освещение. Светильники светодиодные, что особенно важно для слабовидящих граждан. К тому же в соответствии с требованиями законодательства для удобства поездок людей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов-колясочников) предусмотрены специальные места в головных вагонах.

Результатом модернизации стало улучшение всех технических характеристик. Вагоны снабжены надежной автоматической системой пожаротушения. Пневматическое оборудование, стояночные тормоза, воздухораспределители полностью заменены. Установлены межвагонные предохранительные устройства для предотвращения случаев падения пассажиров между вагонами состава.

В дальнейшем планируется внести коррективы и в график движения поездов.

«Строительство новой станции «Театральная» начнется уже в первом квартале 2022 года. Она свяжет отдаленные районы Самары с историческим центром. Это положительно скажется на транспортной доступности. После ввода «Театральной» в эксплуатацию прогнозируется увеличение пассажиропотока на 15-20%. Для создания еще более комфортных условий перевозок сделаны расчеты. Самый оптимальный интервал движения – порядка 6 минут. Сейчас он составляет 10 минут. Для достижения поставленной цели – обеспечения меньшего интервала – хорошим подспорьем будет еще один поезд, который мы намерены приобрести, – озвучил планы Владимир Василенко. – Все это дает нам возможность с оптимизмом смотреть в будущее. Развитие метро и другого рельсового общественного транспорта – несомненно, перспективное направление в организации городских пассажирских перевозок».

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