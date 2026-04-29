В самарском «Курумоче» задержали вылет 10 рейсов и отменили один 29 апреля

Стало известно, с какими трудностями столкнулся самарский аэропорт в среду из-за опасности атаки БПЛА.

Всего задержали вылет 10 рейсов: до Екатеринбурга, Еревана, Минеральных Вод, Мирного, Москвы (4), Нижневартовска, Санкт-Петербурга. Еще один до столицы отменили.

Возникли проблемы с приемом воздушных судов из Еревана, Махачкалы (отменен), Минвод, Мирного, Москвы (4, еще один отменен), Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Уфы. Плюс зарубежные направления — из Хургады и Шарджи (отменен). Такие данные появились на онлайн-табло местной авиагавани, пишет Самара-МК.