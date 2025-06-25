В Самарском аэропорту временно запретили полеты

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Как сообщили в Росавиации, 25 июня 2025 года с 12:15 закрыто небо над Самарской областью. Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов введены ограничения на их прием и выпуск. В регионе объявлена угроза атаки беспилотников.

Как сообщалось ранее, днем 24 июня 2025 года с 13 часов местного времени по той же причине Курумоч не принимал и не отправлял самолеты. Запрет действовал более 12 часов. Он был снят ночью, в 1:45.

За это время на запасные аэродромы ушли 8 самолетов, выполнявших рейсы в Самару, были задержаны более 20 рейсов.

Спустя 10 часов ограничения ввели снова, пишет СитиТраффик.