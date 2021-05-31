В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля

Я нашел ошибку
Главные новости:
Школьники успешно запустили в стратосферу и вернули на Землю исследовательский спутник. 
В стратосферу запущен исследовательский спутник, созданный самарскими школьниками
Для повышения безопасности необходимо продолжить укомплектовывать общественный транспорт системами видеонаблюдения.
В Самаре обсудили вопросы обеспечения  безопасности дорожного движения
Рейсы из Самары будут выполняться по четвергам.
S7 Airlines: открыта продажа  авиабилетов на прямые рейсы из Самары на Кипр
Экстренные службы, участвующие в тактико-специальном учении, с поставленными задачами справились.
В Новокуйбышевске состоялось тактико-специальное учение по ликвидации последствия условного ДТП
Где в регионе работают прививочные кабинеты.
Жителей Самарской области приглашают пройти вакцинацию от коронавируса
Он так хотел завладеть цепочкой, что разгрыз заклеенный замок.
Обнимал и целовал: в Сызрани парень похитил у девушки дорогую цепочку необычным способом
31 мая был объявлен Всемирной организацией здравоохранения днем отказа от курения.
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Член Экспертного совета партии «Единая Россия», политолог Дмитрий Орлов высоко оценил уровень проведения предварительного голосование в Самарской области.
Дмитрий Орлов: Предварительное голосование в Самарской области прошло очень успешно
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
1 июня в САТОБ откроется выставка победителей конкурса рисунков «Я рисую театр»
В «ОДК-Кузнецов» прошла акция «День без табака»
Вечер памяти Нины Шацкой пройдет в Тольятти
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Недвижимость Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля

31 мая 2021 13:59
124
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля

Завершился тестовый режим работы автоматических пунктов весогабаритного контроля установленных в Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»,  региональной составляющей проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В субъектах РФ реализация нацпроекта ведется по поручению Президента страны Владимира Путина.

18 мая текущего года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Глава региона отметил, что по масштабам дорожного строительства Самарская область одна из лучших в стране. «В соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Самарской области будет обновлено не менее 305 км дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти. В текущем году мы продолжим ремонт мостов в сельских районах», - отмечал Дмитрий Азаров.

С 1 июня 2021 года АПВГК начнут работать в режиме промышленной эксплуатации. Пункты были установлены в конце 2020 года, на 7 км Красноглинского шоссе и 31 км а/д Самара-Бугуруслан в Кинельском районе.  Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно: пункт в районе нового моста через реку Сок будет защищать въезд в город и исключать проезд машин с перегрузом по городским дорогам, а также на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан поможет сохранить автодорогу после недавней реконструкции.

Для новых автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливался обязательный тестовый период в соответствии с действующими нормами. Тестовый режим позволил водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допускать нарушения, при этом, информация о превышении не передавалась в систему ГИБДД и штрафы не выписывались. 

С 1 июня текущего года, после фиксирования нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на основании информации приборов будет приниматься решение о назначении штрафа. По статье 12.21.1 КоАП РФ максимальный штраф за подобные нарушения составляет 400 тысяч рублей. 

Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.

Теги: В центре внимания весогабаритный контроль пункты контроля

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021, 14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Автобусам и троллейбусам достаточно всего одной полосы. Транспорт
119
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021, 11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
60% платы пойдет из федерального бюджета, еще 40% - из регионального. Транспорт
286
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021, 11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Объезд закрытого участка возможен по улицам Тихвинской, Советской Армии, а также по основному ходу улицы Ново-Садовой. Транспорт
1239
В центре внимания
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
31 мая 2021  14:03
В Самаре предложили сделать полосы для общественного транспорта на Московском шоссе
Транспорт
140
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
31 мая 2021  13:59
В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля
Транспорт
118
В Самаре появятся новые троллейбусы
31 мая 2021  11:54
В Самаре появятся новые троллейбусы
Транспорт
297
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
1266
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
720
Весь список