В Самарской области заработали автоматические пункты весового и габаритного контроля

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Завершился тестовый режим работы автоматических пунктов весогабаритного контроля установленных в Самарской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», региональной составляющей проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». В субъектах РФ реализация нацпроекта ведется по поручению Президента страны Владимира Путина.

18 мая текущего года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с Посланием к жителям и депутатам, где озвучил трехлетние итоги реализации Стратегии опережающего развития Самарской области – Стратегии лидерства. Глава региона отметил, что по масштабам дорожного строительства Самарская область одна из лучших в стране. «В соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Самарской области будет обновлено не менее 305 км дорог, в том числе 30 улиц в Самаре и 13 – в Тольятти. В текущем году мы продолжим ремонт мостов в сельских районах», - отмечал Дмитрий Азаров.

С 1 июня 2021 года АПВГК начнут работать в режиме промышленной эксплуатации. Пункты были установлены в конце 2020 года, на 7 км Красноглинского шоссе и 31 км а/д Самара-Бугуруслан в Кинельском районе. Места размещения автоматических пунктов весогабаритного контроля были выбраны неслучайно: пункт в районе нового моста через реку Сок будет защищать въезд в город и исключать проезд машин с перегрузом по городским дорогам, а также на трассе межрегионального значения Самара-Бугуруслан поможет сохранить автодорогу после недавней реконструкции.

Для новых автоматических пунктов весогабаритного контроля устанавливался обязательный тестовый период в соответствии с действующими нормами. Тестовый режим позволил водителям получать данные о превышении своих весогабаритных параметров, чтобы в дальнейшем не допускать нарушения, при этом, информация о превышении не передавалась в систему ГИБДД и штрафы не выписывались.

С 1 июня текущего года, после фиксирования нарушения правил перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов, на основании информации приборов будет приниматься решение о назначении штрафа. По статье 12.21.1 КоАП РФ максимальный штраф за подобные нарушения составляет 400 тысяч рублей.

Воздействие перегруженных грузовых автомобилей на дорожное полотно является одной из главных причин его досрочного разрушения. Поэтому основная цель установки пунктов весового и габаритного контроля — обеспечение сохранности дорожного полотна, что в конечном итоге приведет к значительному снижению трат на восстановление дорог из регионального дорожного фонда.

Новые комплексы способны автоматически взвешивать и определять размеры транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. Также они вычисляют скорость движения машины и проводят фотофиксацию. Таким образом, система позволяет в круглосуточном режиме контролировать трафик и выявлять перегруженные автомобили.