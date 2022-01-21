В Самарской области уберут дублирующие и непопулярные маршруты

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2021 году в Железнодорожном районе выявлено 30 нарушителей самоизоляции, материалы по ним направлены в полицию.
Не допуская распространения COVID-19: в Самаре не прекращается мониторинг амбулаторных больных 
Соперником «Лады» стал самарский клуб ЦСК ВВС. Поединок завершился со счетом - 3:1 в пользу автозаводцев.
В Тольятти состоялся очередной хоккейный матч чемпионата ВХЛ – Кубок Шелкового пути
Оператор объявляет о старте нового этапа развития технологии «Beeline AI – поиск людей», разработанной для ПСО «ЛизаАлерт» в 2019 году.
Оператор билайн запускает комплексное решение «Beeline AI – поиск людей» для спасательных операций в осенне-зимний период
В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование
В Самарской области 2022 году два вуза будут осуществлять набор по направлению музыкальное образование
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Самарские таможенники задержали нелегальные груши
Самарские таможенники задержали нелегальные груши
Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона
Предприниматель из Самары развивает мастерскую игрушек из полимерной глины при поддержке региона
«РКС-Самара» напоминает о правилах замены и эксплуатации приборов учета
«РКС-Самара» напоминает о правилах замены и эксплуатации приборов учета
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.44
-0.43
EUR 86.82
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
В Самарской кирхе зазвучат произведения Баха
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области уберут дублирующие и непопулярные маршруты

21 января 2022 13:19
119
В Самарской области уберут дублирующие и непопулярные маршруты

В Самарской области собираются оптимизировать маршрутную сеть. Дублирующие или неэффективные маршруты уберут, а существующие — скорректируют. Такое поручение на заседании областного правительства дал губернатор Дмитрий Азаров.

Сейчас в Самарско-Тольяттинской агломерации работают более 500 маршрутов. Оптимизация системы позволит высвободить часть машин. В дальнейшем их планируют направить на самые популярные маршруты, чтобы уменьшить интервалы движения.

Также в регионе планируют усовершенствовать систему тарифов и обновить подвижный состав. Предполагается, что новые автобусы будут поступать в губернию за счет перевозчиков, а трамваи и троллейбусы — на средства бюджета.

Напомним, за последние годы Самарская область приобрела 150 автобусов, 37 троллейбусов, 10 трамваев и новый состав для метрополитена. Также отремонтировали 17 вагонов самарской подземки, пишет Самара-КП.

 

Теги: Городской транспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарские строители рассказали, как будет выглядеть станция метро "Театральная" в 2024 году
21 января 2022, 13:06
Самарские строители рассказали, как будет выглядеть станция метро "Театральная" в 2024 году
Сама станция будет размещена неподалеку от оперного театра в районе Галактионовской, на участке между Красноармейской и Рабочей.  Транспорт
120
На Московском шоссе в Самаре попросили построить больше надземных переходов
20 января 2022, 10:20
На Московском шоссе в Самаре попросили построить больше надземных переходов
Обустройство надземных переходов вдоль Московского шоссе в десятки раз дешевле и позволит убрать все действующие светофоры. Благоустройство
347
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
19 января 2022, 11:49
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
Госавтоинспекция убедительно просит водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим.  Транспорт
582
В центре внимания
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
21 января 2022  13:53
Снова взрывной рост: еще 477 жителей Самарской области заболели коронавирусом
100
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
20 января 2022  12:59
Карта жителя Самарской области выходит на новый уровень: запущен межрегиональный проект
571
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
20 января 2022  09:35
Дмитрий Азаров встретился с самарскими лауреатами правительственной премии имени Юрия Гагарина
398
Встреча прошла в знаковом месте – в здании бывшей дачи Обкома КПСС в Самаре, где Юрий Гагарин отдыхал после первого полета в космос.
19 января 2022  22:28
Дмитрий Азаров встретился с отрядом космонавтов НИИ центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина
944
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
778
Весь список