В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!»

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Рассматривая статистику дорожно-транспортных происшествий, можно сделать вывод, что выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров, особенно в тех местах, где такой выезд запрещен Правилами дорожного движения РФ и представляет уже чрезвычайную опасность.

Так, за 12 месяцев 2020 года на территории Самарской области зарегистрировано 269 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в результате которых 454 человека получили ранения различной степени тяжести и 95 погибли.

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, с 20 января по 20 февраля 2021 года управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области инициировано проведение регионального профилактического мероприятия «Внимание – встречная полоса!».

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проведут на территории всех муниципалитетов специализированные рейды, профилактические акции и челленджи. К участию в мероприятиях будет привлечено максимальное количество личного состава, в том числе руководящего, а также представители общественных организаций.