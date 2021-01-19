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В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!»

19 января 2021 13:01
78
В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие Внимание – встречная полоса!

Рассматривая статистику дорожно-транспортных происшествий, можно сделать вывод, что выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров, особенно в тех местах, где такой выезд запрещен Правилами дорожного движения РФ и представляет уже чрезвычайную опасность.  

Так, за 12 месяцев 2020 года на территории Самарской области зарегистрировано 269 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, в результате которых 454 человека получили ранения различной степени тяжести и 95 погибли. 

В целях активизации работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, с 20 января по 20 февраля 2021 года управлением ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области инициировано проведение регионального профилактического мероприятия «Внимание – встречная полоса!».

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД проведут на территории всех муниципалитетов специализированные рейды, профилактические акции и челленджи. К участию в мероприятиях будет привлечено максимальное количество личного состава, в том числе руководящего, а также представители общественных организаций.

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Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии
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Александр Бречалов: " Самарская область стала одним из центров отечественной космонавтики, ориентиром российского автомобилестроения для многих регионов"
Глава Удмуртии поздравил жителей Самарской области с юбилеем со дня основания губернии Социум
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Новости Тольятти
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
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15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
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15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
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