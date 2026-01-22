в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%

По итогам 2025 года средняя стоимость подержанных автомобилей в Самарской области снизилась до 1,12 млн рублей. Сильнее всего в регионе подешевели популярные модели Lada и Ford.

В сегменте автомобилей с пробегом в течение 2025 года на Авто.ру наблюдался устойчивый тренд по росту активности пользователей. Относительно января количество объявлений в декабре увеличилось на треть, в первую очередь за счёт частных продавцов. Этот устойчивый тренд вместе с общим охлаждением спроса толкал вниз цены, которые по итогу года опустились до уровня середины 2023 года. На федеральном уровне средняя стоимость подержанного автомобиля иностранной марки, исключая Китай и США, за год снизилась на 10% до 2,17 млн рублей, а средняя цена машины от российского производителя с января по декабрь 2025 года потеряла 5%, опустившись до 686 тысяч рублей. Китайские автомобили становятся всё более заметными на вторичном рынке, их доля к концу года достигла 7%, а средняя стоимость снизилась с 2,2 до 2 миллионов рублей, что на 8% ниже январских значений.

За год средняя цена подержанного автомобиля в Самарской области уменьшилась на 5,4% и составила 1,12 млн рублей. Список моделей, которые сильнее всего подешевели в регионе, возглавили: Lada 2114 (−21,7%; 212 тысяч рублей), Lada XRAY (−16,6%; 845 тысяч рублей), Ford Focus (−16,2%; 575 тысяч рублей), сообщает пресс-служба Авто.ру.