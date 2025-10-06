Я нашел ошибку
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
В Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 10% по итогам сентября

6 октября 2025 09:12
157
в Самарской области средняя стоимость нового автомобиля выросла на 10% по итогам сентября

По данным сервиса Авто.ру, в сентябре 2025 года средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области выросла до 4,05 миллиона рублей. При этом в регионе заметно подешевели модели китайских брендов Chery, Changan и Geely.

По итогам сентября средняя стоимость нового автомобиля в Самарской области составила 4,05 миллионов рублей, что на 10% выше, чем в прошлом месяце. Ключевым драйвером роста стало увеличение объема предложения в сегменте моделей дороже пяти миллионов рублей, в том числе поставляемых по параллельному импорту. Заметнее всего за месяц в регионе в цене прибавила Chery Tiggo 7 Pro Max: она продавалась в среднем за 3,09 миллиона рублей, что на 2,4% дороже, чем в августе. Следом идут Changan UNI‑S (+0,9%, до 3 млн рублей) и Geely Atlas (+0,3%, до 3,8 млн рублей).

Однако некоторые автомобили стали доступнее. Самой подешевевшей моделью стал рамный внедорожник Tank 300. Его стоимость уменьшилась на 2,4%, до 4,67 миллионов рублей. Вторую и третью строчки по уменьшению средней цены заняли модели Haval H5 (-2,2% до 3,76 млн рублей) и Haval H9 (-2%, до 4,72 млн рублей).

На федеральном уровне заметно оживление интереса покупателей после снижения ключевой ставки. Из-за сокращения доли автомобилей прошлого года выпуска на складах и уменьшения скидок от производителей средняя стоимость нового автомобиля вновь начала расти. Наиболее заметно это по российским маркам. За прошедший месяц средняя стоимость нового отечественного автомобиля увеличилась на 71 тысячу рублей, достигнув 1,66 миллиона рублей. Последний раз она была на этом уровне 24 месяца назад, в сентябре 2023 года. Впрочем, если следовать статистике последних двух лет, после этого пика должно начаться плавное снижение. Средняя стоимость китайского автомобиля тоже поднялась в сентябре до 3,59 миллиона рублей, что на 1,5% выше, чем в августе. Это также близко к уровню цены двухлетней давности, но все еще на 155 тысяч ниже пикового значения, которое пришлось на март этого года.

