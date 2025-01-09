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В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5

9 января 2025 10:37
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В Самарской области снова продлили ограничения для транспорта на трассе М5

Предупреждение распространило ФКУ "Поволжуправтодор".

До 15:00 (по самарскому времени) 9 января закрыт проезд на участке от 98-го по 129-й километр трассы М5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск подъезд к Оренбургу. В "Поволжуправтодоре" отметили, что такая мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторов. При этом время окончания ограничения движения может быть изменено из-за неблагоприятных погодных условий.

Напомним, участок закрыли еще 7 января в 22:30 (по самарскому времени). Движение транспорта планировалось возобновить 9 января в 10 утра.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан отложить запланированные поездки. А тех, кто уже в пути, просят выбрать место для остановки или альтернативные пути объезда, пишет Сова.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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