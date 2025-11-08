139

В Самарской области скорректировали график работы пригородных поездов, отмечают в Самарской пригородной пассажирской компании.

С 5 ноября поезд № 6012/6011 Жигулевское Море (отправление 08:05) — Самара (прибытие 10:26) на участке Толевая — Самара курсирует по следующему расписанию: Жигулевское Море (08:05) — Толевая (10:08-10:09) — Самара (10:18).

А с 8 ноября изменилось расписание еще одного поезда — № 7346/7345 Самара (11:45) — Тольятти (14:07). Электричка будет работать так: Самара (10:02) — Тольятти (12:13), пишет Самара-АиФ.