Пенсионерам напомнили об обязанности возвращать излишне выплаченную пенсию

Турниры по игре в шахматы играют важную роль в воспитательном процессе: они развивают у осуждённых такие качества, как терпение, ответственность за свои решения и умение достойно принимать как победу, так и поражение.
«Снежный десант РСО»: в день студенчества студотряды региона дали старт Всероссийской патриотической акции
Соответствующий приказ №6 подписан Министерством спорта РФ 19 января 2026 года.
Супруги Коневы оба терапевты, переехали в Тольятти из Ульяновской области.
С 20 по 25 января в Великобритании проходил открытый танцевальный фестиваль The United Kingdom Open Dance Festival 2026.
14 февраля в Самарской области в 37-й раз состоится межрегиональный турнир по футболу на снегу «Зимний мяч - Богатое».
Координатором регионального движения «За медицину здорового долголетия» станет Регина Воробьева.
По информации Приволжского УГМС ночью 27 января местами в губернии сохранится мороз -30, -32 С.
Каждую среду после обеда в Самарском зоопарке организуют тематические дни животных
В «ЗИМ Галерее» расскажут об абстракционисте Джексоне Поллоке
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Пенсионеру может потребоваться вернуть часть пенсии государству в случае переплаты, если он своевременно не уведомил Социальный фонд России (СФР) об изменении жизненных обстоятельств. Об этом сообщила 26 января ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

«При трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное доплата прекращается. И пенсионер обязан сразу сообщить об этих обстоятельствах», — рассказала Красовская агентству «Прайм».

Юрист пояснила, что при несообщении таких данных СФР вправе позже выявить переплату и потребовать возврата средств, пишут "Известия".

25 января 2026  12:53
25 января 2026  10:17
24 января 2026  10:48
23 января 2026  12:17
23 января 2026  11:40
