Пенсионерам напомнили об обязанности возвращать излишне выплаченную пенсию

Пенсионеру может потребоваться вернуть часть пенсии государству в случае переплаты, если он своевременно не уведомил Социальный фонд России (СФР) об изменении жизненных обстоятельств. Об этом сообщила 26 января ведущий юрист ЕЮС Оксана Красовская.

«При трудоустройстве, отчислении из образовательного учреждения, переходе на заочное доплата прекращается. И пенсионер обязан сразу сообщить об этих обстоятельствах», — рассказала Красовская агентству «Прайм».

Юрист пояснила, что при несообщении таких данных СФР вправе позже выявить переплату и потребовать возврата средств, пишут "Известия".