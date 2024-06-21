В Самарской области с 1 июля подорожает проезд в электричках

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Жителей Самарской области предупредили об увеличении платы за проезд в электричках. Тариф изменится с 1 июля 2024 года.

По информации Самарской пригородной транспортной компании, предельный максимальный уровень тарифа увеличится со следующего месяца. Плата изменится на участках «Самара – Зубчаниновка», «Самара – Ягодная», «Мирная – Самара – Конструкторская». Стоимость составит 27 рублей. В пределах первых 10 км стоимость пути 18 рублей.

Кроме того, повысится тариф и на скорый поезд «Ласточка». На участках «Самара – Зубчаниновка», «Самара – Ягодная» — 48 рублей, на участке «Самара – Липяги» — 40 рублей, в пределах 10 км пути – 25 рублей, пишет Самара-КП.