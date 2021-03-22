В Самарской области работают по проведению технического осмотра авто 114 пунктов

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Управление ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области информирует о процедуре технического осмотра.

С 1 марта 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 6 июня 2019 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ужесточающий требования к проведению технического осмотра транспортных средств.

В обязательном порядке оператором технического надзора проводится фотофиксация процесса проведения технического диагностирования транспортного средства с привязкой географических координат к пункту технического осмотра. Технический эксперт должен подписывать диагностическую карту только усиленной цифровой электронной подписью.

Сотрудников полиции наделили полномочиями на осуществление государственного контроля за операторами технического осмотра и на участие в техническом осмотре автобусов.

В настоящее время на территории Самарской области в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра внесены сведения о 110 операторах технического осмотра, осуществляющих деятельность по проведению технического осмотра на территории региона в 114 пунктах технического осмотра. Ежедневно операторами технического осмотра на территории области выдается более 400 диагностических карт.

В связи с продолжающейся пандемией, в целях недопущения очереди на пунктах технического осмотра Председателем Правительства Российской Федерации было подписано Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 №275 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440», которым до 1 октября 2021 года продлевается срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

Продление срока действия диагностических карт не требует внесения дополнительных изменений в диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, или в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств.