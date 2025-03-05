В Самарской области продлено ограничение движения для транспортных средств

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Ограничения действуют на участке федеральной автомобильной дороги «М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск - подъезд к городу Оренбург» с 98 по 129 км (Нефтегорский, Борский районы).

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Самарской области продлено временное ограничение движения:

- для всех транспортных средств до 15:00 05 марта 2025 года на участке федеральной автомобильной дороги «М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск - подъезд к городу Оренбург» с 98 по 129 км (Нефтегорский, Борский районы).

Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения.

Госавтоинспекция просит всех водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.