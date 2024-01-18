В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам
Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам
Продлен бесплатный проезд для электрокаров по платным трассам
Самарский лыжный фестиваль "Сокольи горы" 2024 приглашает участников
Самарский лыжный фестиваль "Сокольи горы" 2024 приглашает участников
В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым
В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом Дмитрием Мельниковым
Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
Россия запретит Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
В Шигонском районе тушили сложный пожар на 30 кв. метрах
В Шигонском районе тушили сложный пожар на 30 кв. метрах
В Самарской области продолжается устранение последствий сильной метели.
В Самарской области продолжается устранение последствий сильной метели.
Наверх
Самара  -18 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.35
0.7
EUR 96.05
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ откроется выставка живописи и графики - «Aspectusimaginis»
В Тольятти пройдет Чемпионат России по сноукайтингу и «ВьюгаФест»
Самарская область стала одним из лидеров по числу участников всероссийского экодиктанта
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог

18 января 2024 10:32
193
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог

С 09.00 18.01.2024 продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения:
1. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск с 865 км по 1193 км (г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Тольятти, г.о. Самара, м.р. Сызранский, м.р. Ставропольский, м.р. Волжский, м.р. Красноярский, м.р. Сергиевский, м.р. Исаклинский, м.р. Камышлинский);
2. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Ульяновск с 296 по 328 км (м.р. Сызранский);
3. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Самара с 0 км по 12 км (г.о. Самара, м.р. Волжский, м.р. Красноярский);
4. М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к г. Оренбург с 29 км по 93 км (м.р. Волжский, м.р. Кинельский);
5. Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград с 17 по 47 км (м.р. Сызранский);
6. Р-229 Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград с 0 по 160 км (г.о. Новокуйбышевск, г.о. Чапаевск, м.р. Красноярский, м.р. Кинельский, м.р. Волжский, м.р. Безенчукский, м.р. Красноармейский, м.р. Пестравский);
7. Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск подъезд к г. Самара с 330 по 400 км (м.р. Елховский, м.р. Красноярский);
8. А-300 Самара–Большая Черниговка–граница с Республикой Казахстан с 23 по 195 км (м.р. Волжский, м.р. Большеглушицкий, м.р. Большечерниговский).
Ориентировочное время окончания ограничения движения 13.00 18.01.2024.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Перечень мест купания.
17 января 2024, 18:14
Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня
Перечень мест купания. Общество
442
Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
17 января 2024, 13:58
Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
Глава региона заявил, что корни информационной атаки находятся за рубежом, ситуация находится на контроле у правоохранителей. Общество
552
Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»
17 января 2024, 13:36
Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»
Каждый месяц организаторы будут проводить промежуточные розыгрыши подарков для всех участников проекта. Общество
488
В центре внимания
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
18 января 2024  11:57
Более 40 тысяч жителей Самарской области прошли вакцинацию от COVID-19
6
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
18 января 2024  10:32
В Самарской области продлено ограничение движения для автобусов, маршрутных транспортных средств на 8 участках автомобильных дорог
178
Перечень мест купания.
17 января 2024  18:14
Определены местa проведения купаний в праздник Крещения Господня
444
Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
17 января 2024  13:58
Дмитрий Азаров сделал заявление в связи с угрожающими детям постами в соцсетях
552
Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»
17 января 2024  13:36
Самарская область присоединилась к Всероссийскому проекту «Всей семьей»
490
Весь список