В Самарской области перекроют трассу М-5 «Урал»

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Во вторник, 4 октября, на федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области будут демонтировать и устанавливать рамные конструкции. Из-за этого на дороге временно запретят движение транспорта.

— Перекрывать трассу будут в районе пересечения дороги с подъездом к Ульяновску в периоды с 06:00 до 07:00 и с 13:00 до 14:00 по местному времени, — сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ограничения введут на участке в Сызранском районе, пишет 63.ру.

Кроме того, в октябре власти собираются перекрыть в Самаре другую крупную магистраль — путепровод «Аврора» и Южный мост. Там будут ремонтировать деформационные швы.