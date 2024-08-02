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В Самарской области открыли все пропускные пункты на трассе «Обход Тольятти» и мосту через Волгу. Они начали работать в штатном режиме. Об этом стало известно на заседании областного правительства.

Так, ранее водители жаловались на проблемы с проездом. На трассе работали только два из четырех пунктов. На обращения самарцев обратили внимание местные власти. По словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Сергея Неретина, теперь все пропускные пункты функционируют в штатном режиме, обеспечивая бесперебойное движение по новой дороге.

Напомним, движение по трассе открыли 16 июля. Она сократит время в пути из Самары в Москву почти вдвое. Проезд по трассе пока сделали бесплатным, чтобы жители и гости региона могли оценить ее удобство и комфорт. После этого за поездку по трассе водителям придется платить, пишет Самара-КП.