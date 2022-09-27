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В Самарской области начали сворачивать часть междугородних маршрутов, находящихся под юрисдикцией Сергиевского АТП. Об этом перевозчик сообщил на стене официального сообщества в одной из социальных сетей.

По данным системы «Контур.Фокус», Сергиевское АТП было образованно в 2002 году. Компания занимается арендой и управлением собственным и арендованным имуществом. Ей владеют Андрей Подлиповский и Владимир Алексеев. Параллельно вместе они владеют геолого-разведовательной организацией и фирмой в сфере регулярных перевозок, а также еще несколькими компаниями по добыче нефти и производству деревянных тар. При этом, судя по данным «Контура», предприятие является не самым прибыльным. На конец 2021 года у фирмы был убыток больше полумиллиона. Численность сотрудников в компании — 3 человека, а средняя зарплата у них — 13 000 рублей.

Один из маршрутов уже закрыли 23 сентября. Им оказался № 762 «Самара — Красное Чекалино». Следом такая судьба может постигнуть № 560 «Сергиевск — Отрадный». Ориентировочные сроки — 1 октября. Причины перевозчик описал так.

— Маршрут сократили в связи с нехваткой водительского состава и нерентабельностью перевозок, — сообщили в Сергиевском АТП.

Кроме автобусов в Самарской области отменят и пригородные электрички. Под сокращение попали рейсы в Курумоч, пишет 63.ру.