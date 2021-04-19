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В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек

19 апреля 2021 09:49
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В Самарской области на майские праздники изменится расписание электричек

В начале мая жители Самарской области будут отдыхать с 1 по 3 мая, а затем с 8 по 10 мая включительно в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы.

Из-за этого в регионе временно поменяют расписание движения электричек.

30 апреля и 7 мая они будут следовать по расписанию пятницы, 1, 2, 8 и 9 мая - по расписанию субботы, 3 и 10 мая - по расписанию воскресенья, а 4 и 11 мая - по графику понедельника.

Кроме того, 30 апреля, 3, 7 и 10 мая назначаются пригородные электропоезда № 6014/6013 Самара (отпр.19.47) – Жигулевское Море (приб.21.23) и № 6743/6741 Бузулук (отпр.16.50)–Колтубанка (17.23-17.25)–Самара (приб.20.14). 1, 2, 8 и 9 мая они ходить не будут.

1, 4, 8 и 11 мая назначаются поезда № 6012/6011 Жигулевское Море (отпр.08.18) – Самара (приб.09.56) и № 6744/6742 Самара (отпр.06.56)–Колтубанка (09.42-09.44)–Бузулук (приб.10.15), пишет Самру.ру.

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