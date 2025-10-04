В Самарской области «Ласточки» временно опять заменят другими составами

90

В выходные в Самарской области будут действовать изменения в работе железнодорожного транспорта.

«4 и 5 октября 2025 года в связи с производственной необходимостью производится замена подвижного состава „Ласточка“ на состав ЭД4М», — сообщили представители «Самарской пригородной пассажирской компании».

По данным этого источника, в субботу, 4 октября, замена будет на следующих рейсах:

поезд № 7141 Самара (отправление 07:30) — Сызрань 1 (прибытие 09:11);

поезд № 7142 Сызрань-1 (09:25) — Самара (11:07);

поезд № 7145 Самара (18:30) — Сызрань 1 (20:10).

В воскресенье, 5 октября, на таких рейсах:

поезд № 7124/7123 Новокуйбышевская (17:44) — Тольятти (20:07);

поезд № 7130/7129 Тольятти (20:56) — Новокуйбышевская (23:17);

поезд № 7142 Сызрань 1 (09:25) — Самара (11:07).

«Ласточки» заменяли другими составами и в середине сентября. Такую рокировку представители железной дороги также объясняли производственной необходимостью.

«Ласточка» начала курсировать в Самарской области летом 2021 года. И за это время на электричках этой модели прокатились более четырех миллионов человек, пишет 63.ру.