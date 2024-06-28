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В Самарской области "Ласточки" хотят продлить до Новокуйбышевска

28 июня 2024 12:53
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В Самарской области "Ласточки" хотят продлить до Новокуйбышевска
 

О такой инициативе упомянул начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

По его словам, с декабря нынешнего года "Ласточки" будут ездить от Тольятти до Самары и оттуда в Новокуйбышевск с остановкой на станции Липяги. В регионе она занимает второе место по пассажиропотоку после областного центра.

- Произойдет соединение крупных транспортно-пересадочных узлов, - подчеркнул Ситников во время пресс-конференции в Самарском областном вещательном агентстве.

Также в нашей губернии после 2030 года планируют пустить электрички от Самары и Тольятти до аэропорта Курумоч. Идею могут рассмотреть в федеральном Правительстве уже в следующем году.

- Есть проект организации ускоренного пассажирского железнодорожного сообщения Липяги - Самара - Тольятти - Южное, - напомнил представитель железнодорожной компании. - Инициатива подразумевает существенные инвестиции - около 19 млрд рублей. Их будут выделять через Фонд национального благосостояния. Часть средств - порядка 8 млрд рублей - направят на покупку нового подвижного состава.

В частности, новые полностью импортозамещенные поезда теперь делает завод в Верхней Пышме, пишет Сова.

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