В Самарской области Lada Vesta возглавила рейтинг популярности среди подержанных автомобилей стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей

На фоне постепенного отката средней стоимости подержанного автомобиля к уровню двухлетней давности эксперты Авто.ру изучили какие модели в третьем квартале этого года вызывают наибольший интерес у столичных покупателей в сегменте от одного до трех миллионов рублей.

На основе анализа данных о звонках и объявлениях, размещенных на Авто.ру в третьем квартале 2025 года, выявлено, что количество предложений увеличилось на 44% по сравнению с предыдущим годом. При этом структура спроса по странам-производителям осталась практически неизменной. 86% предложений составляют иномарки из Европы, Японии и Кореи. Доля китайских производителей выросла с 2% до 3%. Остальную часть в равных долях делят объявления о продаже отечественных и американских автомобилей.

С точки зрения возраста, его средний показатель для машин в этом ценовом сегменте составляет немногим больше 10 лет, за которые машина в среднем проходит 160 тысяч километров. В третьем квартале прошлого года средний возраст составлял 9,5 лет, а пробег был на уровне 150 тысяч километров. Самыми популярными марками стали Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

В Самарской области рейтинг наиболее популярных моделей возглавляет отечественная Lada Vesta. Оставшиеся места в первой пятерки также заняты автомобилями, которые были произведены в России и в разное время были в числе бестселлеров рынка: Kia Rio, Renault Duster, Volkswagen Polo и кроссовер Kia Sportage.