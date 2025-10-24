В Самарской области Lada Vesta возглавила рейтинг популярности среди подержанных автомобилей стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
Самарцам предлагают выбрать название для библиотечного сквера
В Кинельском районе загорелся автомобиль
В Кинельском районе загорелся автомобиль
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Музеи Самары и Самарской области могут принять участие в грантовых конкурсах Фонда Потанина
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
Министр здравоохранения РФ выступил за ужесточение мер для студентов, обучающихся по целевому направлению
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
В Самаре состоялся фестиваль чемпионов комплекса ГТО «Игры ГТО»
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
Министерство здравоохранения Самарской области теперь в MAX
спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Спрос на водителей грузового транспорта вырос более чем в 2 раза
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самарской области Lada Vesta возглавила рейтинг популярности среди подержанных автомобилей стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей

24 октября 2025 10:57
191
В Самарской области Lada Vesta возглавила рейтинг популярности среди подержанных автомобилей стоимостью от 1 до 3 миллионов рублей

На фоне постепенного отката средней стоимости подержанного автомобиля к уровню двухлетней давности эксперты Авто.ру изучили какие модели в третьем квартале этого года вызывают наибольший интерес у столичных покупателей в сегменте от одного до трех миллионов рублей.

На основе анализа данных о звонках и объявлениях, размещенных на Авто.ру в третьем квартале 2025 года, выявлено, что количество предложений увеличилось на 44% по сравнению с предыдущим годом. При этом структура спроса по странам-производителям осталась практически неизменной. 86% предложений составляют иномарки из Европы, Японии и Кореи. Доля китайских производителей выросла с 2% до 3%. Остальную часть в равных долях делят объявления о продаже отечественных и американских автомобилей. 

С точки зрения возраста, его средний показатель для машин в этом ценовом сегменте составляет немногим больше 10 лет, за которые машина в среднем проходит 160 тысяч километров. В третьем квартале прошлого года средний возраст составлял 9,5 лет, а пробег был на уровне 150 тысяч километров. Самыми популярными марками стали Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

В Самарской области рейтинг наиболее популярных моделей возглавляет отечественная Lada Vesta. Оставшиеся места в первой пятерки также заняты автомобилями, которые были произведены в России и в разное время были в числе бестселлеров рынка: Kia Rio, Renault Duster, Volkswagen Polo и кроссовер Kia Sportage.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
24 октября 2025  12:07
Опубликована деловая программа XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
154
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
356
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
604
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
407
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
926
Весь список