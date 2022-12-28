В Самарской области изменится расписание электричек с 31 декабря по 8 января

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До новогодних праздников остались считанные дни. Тем, кто решит в этот период передвигаться по области с помощью пригородных поездов, стоит заранее подготовиться. С 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года изменится расписание электричек.

Как сообщили в компании-перевозчике, поезда будут курсировать следующим образом:

30 декабря 2022 года – по режиму рабочего дня пятница;

31 декабря 2022 года – по выходному дню суббота;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2023 года – по режиму выходного дня суббота;

8 января 2023 года – по выходному дню воскресенье;

9 января 2023 года – по рабочему дню понедельник.

Кроме того, по отдельным направлениям также произойдут временные изменения. Например, с 31 декабря по 7 января по маршруту Самара – Сызрань-1 ( отправление 07:10, прибытие 08:57) будет ходить поезд № 7141, 8 января отправлений не будет. А поезда № 7143, № 7144 будут ходить все праздничные дни, кроме 7 января. Поезд № 7142 Сызрань-1 (отпр. 09.13) – Самара (приб. 11.04) назначается на все праздничные дни, а электричка № 7145 Самара (отпр. 18.32) – Сызрань-1 (приб. 20.13) – только на 7 января, пишет ГТРК Самара.