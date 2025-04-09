В Самарской области изменится расписание электричек

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30 апреля и 1 мая изменится график некоторых электричек. Связано это капремонтом пути, отмечают в самарской пригородной пассажирской компании.

30 апреля отменяются такие пригородные поезда, как: Новокуйбышевская (17.44) – Тольятти (20.07), Тольятти (20.56) – Самара (22.51), Курумоч (18.28) – Самара (19.53), Самара (16.51) – Курумоч (18.15).

Кроме того, не будут ездить поезда Курумоч (12.10) – Самара (13.36), Самара (06.56) – Курумоч (08.21). Ряд электричек изменит расписание.

1 мая самарцы не смогут воспользоваться поездами: Самара (06.56) – Курумоч (08.21), а также Курумоч (12.10) – Самара (13.36), пишет Самара-АиФ.