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В Самарской области еще два маршрута перевели на регулируемый тариф

4 августа 2025 12:28
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В Самарской области еще два маршрута перевели на регулируемый тариф

Министерство транспорта Самарской области 30 июля 2025 года подвело итоги торгов по поиску перевозчика на межмуниципальные маршруты № 124 и 108эк. На торги заявились два участника, и подряд забрал тот, кто согласился выполнить работы за 112,6 млн рублей при начальной стоимости в 113,8 млн. Имя победителя торговая площадка не раскрывает.

Работать они будут по регулируемому тарифу (то есть, с использованием льгот).

Договор с перевозчиком будет действовать до конца 2025 года, пишет СитиТраффик.

Напомним, первым межмуниципальным маршрутом, который перевели на регулируемый тариф, стал автобус № 480, который уже заметили на улицах жители Самары. Подряд за 89,4 млн получило ООО "Ирбис" из Тулы. Маршрут привлек внимание горожан тем, что в салоне пассажирам предлагают заплатить за проезд по карте Перми, а спереди на автобусе написано "Пермь". Подобное возмутило самарцев, и в минтрансе уже разбираются в этой ситуации. 

Теги: Городской транспорт

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