В Самарской области 26 и 27 марта изменят расписание несколько электричек

В Самарской области изменится график движения пригородных поездов 26 и 27 марта, пишет 63.ру.
— В связи с проведением ремонтных работ на участке Средневолжская — Козелковская, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.
26 марта 2025 года отменены пять поездов:
№ 7124/7123 «Новокуйбышевская» — Тольятти;
№ 7130/7129 Тольятти — Самара;
№ 6316/6315 Курумоч — Самара;
№ 6310/6309 Самара — Курумоч;
№ 6308/6307 Курумоч — Самара.
Расписание восьми поездов 26 марта изменено:
№ 6342/6321 Курумоч (отправление 13:27) — Самара (прибытие 15:05);
№ 6344/6343 Самара (отправление16:51) — Курумоч (прибытие 18:18);
№ 6318/6317 Самара (отправление 18.39) — Жигулевское море (прибытие 21:15);
№ 6014/6013 Самара (отправление 17:15) — Жигулевское море (прибытие 19:50);
№ 7375 «Жигулевское море» (отправление 16:37) — Жигулевск (прибытие 16:53);
№ 7381 «Жигулевское море» (отправление 22:16) — Жигулевск (прибытие 22:32);
№ 7128/7127 «Новокуйбышевская» (отправление 19:46) — Тольятти (прибытие 22:28);
№ 7120/7119 «Новокуйбышевская» (отправление 13:31) — Тольятти (прибытие 15:56);
№ 7134/7133 Самара (отправление 16:24) — Жигулевск (прибытие 18:27).
27 марта изменено расписание трех поездов:
№ 6302/6301 «Пятилетка» (отправление 5:42) — «Жигулевское море» (прибытие 7:46);
№ 6306/6305 Самара (отправление 8:50) — Курумоч (10:18);
№ 7112/7111 «Новокуйбышевская» (отправление 7:43) — Тольятти (10:05).