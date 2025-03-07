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В Самарской области 26 и 27 марта изменят расписание несколько электричек

7 марта 2025 12:19
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В Самарской области 26 и 27 марта изменят расписание несколько электричек

В Самарской области изменится график движения пригородных поездов 26 и 27 марта, пишет 63.ру.

— В связи с проведением ремонтных работ на участке Средневолжская — Козелковская, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

26 марта 2025 года отменены пять поездов:

  • № 7124/7123 «Новокуйбышевская» — Тольятти;

  • № 7130/7129 Тольятти — Самара;

  • № 6316/6315 Курумоч — Самара;

  • № 6310/6309 Самара — Курумоч;

  • № 6308/6307 Курумоч — Самара.

Расписание восьми поездов 26 марта изменено:

  • № 6342/6321 Курумоч (отправление 13:27) — Самара (прибытие 15:05);

  • № 6344/6343 Самара (отправление16:51) — Курумоч (прибытие 18:18);

  • № 6318/6317 Самара (отправление 18.39) — Жигулевское море (прибытие 21:15);

  • № 6014/6013 Самара (отправление 17:15) — Жигулевское море (прибытие 19:50);

  • № 7375 «Жигулевское море» (отправление 16:37) — Жигулевск (прибытие 16:53);

  • № 7381 «Жигулевское море» (отправление 22:16) — Жигулевск (прибытие 22:32);

  • № 7128/7127 «Новокуйбышевская» (отправление 19:46) — Тольятти (прибытие 22:28);

  • № 7120/7119 «Новокуйбышевская» (отправление 13:31) — Тольятти (прибытие 15:56);

  • № 7134/7133 Самара (отправление 16:24) — Жигулевск (прибытие 18:27).

     

27 марта изменено расписание трех поездов:

  • № 6302/6301 «Пятилетка» (отправление 5:42) — «Жигулевское море» (прибытие 7:46);

  • № 6306/6305 Самара (отправление 8:50) — Курумоч (10:18);

  • № 7112/7111 «Новокуйбышевская» (отправление 7:43) — Тольятти (10:05).

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