В Самарской области 26 и 27 марта изменят расписание несколько электричек

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В Самарской области изменится график движения пригородных поездов 26 и 27 марта, пишет 63.ру.

— В связи с проведением ремонтных работ на участке Средневолжская — Козелковская, — сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

26 марта 2025 года отменены пять поездов:

№ 7124/7123 «Новокуйбышевская» — Тольятти;

№ 7130/7129 Тольятти — Самара;

№ 6316/6315 Курумоч — Самара;

№ 6310/6309 Самара — Курумоч;

№ 6308/6307 Курумоч — Самара.

Расписание восьми поездов 26 марта изменено:

№ 6342/6321 Курумоч (отправление 13:27) — Самара (прибытие 15:05);

№ 6344/6343 Самара (отправление16:51) — Курумоч (прибытие 18:18);

№ 6318/6317 Самара (отправление 18.39) — Жигулевское море (прибытие 21:15);

№ 6014/6013 Самара (отправление 17:15) — Жигулевское море (прибытие 19:50);

№ 7375 «Жигулевское море» (отправление 16:37) — Жигулевск (прибытие 16:53);

№ 7381 «Жигулевское море» (отправление 22:16) — Жигулевск (прибытие 22:32);

№ 7128/7127 «Новокуйбышевская» (отправление 19:46) — Тольятти (прибытие 22:28);

№ 7120/7119 «Новокуйбышевская» (отправление 13:31) — Тольятти (прибытие 15:56);

№ 7134/7133 Самара (отправление 16:24) — Жигулевск (прибытие 18:27).

27 марта изменено расписание трех поездов: