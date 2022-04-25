В Самаре обсудили организацию перевозок пассажиров в период религиозных праздников

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Елена Лапушкина провела еженедельное рабочее совещание, на котором подвели итоги общегородского субботника и организацию перевозок граждан в период религиозных праздников.

Так, в третьем субботнике, проходившем в рамках месячника по благоустройству, приняли участие порядка 63 тысяч человек. Наводить порядок на дворовых территориях, общественных пространствах и улицах города вышли государственные и муниципальные служащие, сотрудники служб благоустройства и управляющих компаний, работники промышленных предприятий и здравоохранения, волонтеры, студенты и жители города. Было задействовано 506 единиц техники, в том числе 212 самосвалов, которые вывезли с территории Самары более 4200 кубометров мусора.

С 1 апреля в рамках месячника по благоустройству во всех районах города организованы средники и субботники. Так, в Самаре прошли 3 средника и 3 субботника. Традиционно, в ходе месячника велись работы по уборке мусора, сбору листвы, опиловке деревьев, очистке фасадов зданий и опор освещения от незаконных объявлений, покраске дорожных ограждений и скамеек. Все участники месячника обеспечиваются необходимым инвентарем: мусорными пакетами, перчатками, граблями, краской и кистями.

Кроме того, на совещании обсудили организацию перевозок граждан в период религиозных праздников. Так, в 2022 году 1 мая (Красная горка), 3 мая (Радоница), 9 мая (День Победы) и 11 июня (Троицкая родительская суббота) для удобства жителей традиционно будут работать автобусные маршруты, осуществляющие перевозки к городским кладбищам.

Всего таких маршрутов организовано 8 на 4 городских кладбища, задействовано 58 транспортных средств. Автобусы будут ходить по расписанию: отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, последних рейсов от конечных пунктов - в 15:30. Интервалы движения в течение дня составят от 6 до 15 минут.

Доставка будет организована по следующим автобусным маршрутам:

4к - «Поселок Управленческий - кладбище «Лесное»;

27к - «Площадь Кирова - кладбище «Зубчаниновское»;

36д - «Хлебная площадь - кладбище «Рубежное»;

36ю - «кладбище «Южное» - кладбище «Рубежное»;

63э - «Автостанция «Аврора» - кладбище «Рубежное»;

67к - «Поселок Мехзавод - кладбище «Лесное»;

77д - «Хлебная площадь - кладбище «Южное»;

129э - «Автостанция «Аврора» - кладбище «Южное».

Стоимость проезда на данных маршрутах - как в обычном муниципальном транспорте; предусмотрены все виды льгот по действующим на территории города тарифам.

«Если говорить о прошедшей Пасхе, проводили мониторинг каждые 30 минут - за 24 апреля мы уже осуществили перевоз 9041 пассажира на все кладбища города. Также 2 мая начинаются дачные перевозки», - доложил руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин.

Сергей Маркин в своем докладе также рассказал, что для безопасной организации дорожного движения и перевозки пассажиров будут действовать ограничения движения транспорта по улицам, где будет осуществляться посадка и высадка граждан. По всем маршрутам будет осуществляться непрерывный диспетчерский мониторинг выполнения расписания движения и работы планового количества автобусов.

Фото: pixabay