В Самаре завершился Всероссийский семинар по безопасности пассажирских перевозок

Я нашел ошибку
Главные новости:
У думы Самары хотят забрать полномочия по избранию мэра
У думы Самары хотят забрать полномочия по избранию мэра
Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты»
Самарская область вошла в число лидеров по количеству заявок в рамках профориентационного курса «Россия – мои горизонты»
Росгвардейцы Волжского района задержали правонарушителя, который прятался от них в коробке
Росгвардейцы Волжского района задержали правонарушителя, который прятался от них в коробке
Семейный фестиваль сбережений и инвестиций набирает обороты: состоится региональный этап
Семейный фестиваль сбережений и инвестиций набирает обороты: состоится региональный этап
В Самаре изменили работу светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской
В Самаре изменили работу светофора на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
В Красноярском районе пенсионер погиб на даче в колодце
В Красноярском районе пенсионер погиб на даче в колодце
Самарцы массово жаловались на черный дым утром 10 июня
Самарцы массово жаловались на черный дым утром 10 июня
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +27 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
-0.02
EUR 90.37
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В Самаре завершился Всероссийский семинар по безопасности пассажирских перевозок

10 июня 2025 11:42
100
В Самаре завершился Всероссийский семинар по безопасности пассажирских перевозок

С 4 по 6 июня в Самаре состоялся специализированный обучающий семинар «Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров автомобильным и наземным городским электрическим транспортом». Создание современной и надежной системы пассажирского транспорта в городах и регионах России  - одна из основных целей  национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Организатором мероприятия выступил Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта (ОАО «НИИАТ») по заказу Федерального бюджетного учреждения «Агентство автомобильного транспорта» (ФБУ «Росавтотранс») и при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации.

В работе семинара приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведущих российских экспертов, транспортных ассоциаций, транспортных компаний и научного сообщества.

В стенах Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) прошли круглые столы по актуальным вопросам организации дорожного движения, совершенствованию нормативно-правовой базы, повышению экономической эффективности пассажирских перевозок, а также деловую игру и интерактивную викторину. Основными спикерами деловой программы стали представители ОАО «НИИАТ», Мосгортранса, Московской ассоциации ГЭТ и других организаций.

Семинар открыл заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ» Максим Кудряшов, который отметил важность обсуждаемых тем, включая безопасность на маршрутах, тарифную политику и финансовую устойчивость перевозчиков.

Роман Кильдюшкин, заместитель директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России, подчеркнул прикладную значимость семинара для регионов и рассказал о текущих изменениях в регулировании госзакупок транспортных услуг.

Ректор ПривГУПС Максим Гаранин отметил вклад вузов в совершенствование организации дорожного движения, а и.о. генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Евгений Мошин подчеркнул, что безопасность перевозок зависит от слаженной работы всех участников процесса.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов поделился опытом региона по обновлению дорожной инфраструктуры и подвижного состава, включая развитие электротранспорта.

В целях обеспечения качественной дорожной и транспортной инфраструктуры в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Самарской области ведется ремонт более 230 км автодорог. Работы включают в себя не только обновление дорожного полотна. Для обеспечения безопасного дорожного движения ведется  строительство новых тротуаров, устанавливается улично-дорожное освещение, а остановки общественного транспорта оснащаются заездными карманами.  Также предусматриваются работы по установке искусственных дорожных неровностей, барьерного и пешеходного ограждений.

В целях развития системы общественного транспорта по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева ведется разработка Стратегии развития общественного транспорта Самарской области, которая станет одним из основных документов транспортного планирования. А с 2024 года запущена программа по закупке 71 трамвайного вагона и модернизации трамвайной инфраструктуры. 40 трамваев уже поступили в Самару и работают на самых востребованных маршрутах.

Кроме того, с начала 2025 года в Самаре курсирует 300 новых автобусов большой и средней вместимости, отвечающих всем требованиям безопасных перевозок.

Также федеральные эксперты рассказали об изменениях в приказ Минтранса РФ №351, который регламентирует формирование начальной цены государственных контрактов для осуществления пассажирских перевозок. Заместитель генерального директора ОАО «НИИАТ» Ольга Матанцева подчеркнула, что это основной документ, предусматривающий методику расчета стоимости транспортной работы. В случае недостаточного объема финансирования необходимо сократить объем перевозок, а также изменить требования к перевозчикам.

Проведение семинаров по безопасности дорожного движения с участием федеральных экспертов запланировано и в других регионах России. Это позволит распространить лучшие практики страны в сфере безопасности перевозок и повысить эффективность реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото предоставлены министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
10 июня 2025  12:26
Самарская область вошла в список победителей Всероссийского конкурса «Торговля России-2025»
113
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
10 июня 2025  10:24
Губернатор Вячеслав Федорищев: отделение диализа в больнице им. Пирогова стало самым передовым в регионе
121
В завершение совещания рассмотрели обращения граждан, поступившие в адрес губернатора.
9 июня 2025  22:11
День России, «Народный бюджет Самарской области» и экология: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
352
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
9 июня 2025  13:51
В Самарской области более 118 тысяч ребят примут участие в летней оздоровительной кампании
347
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
9 июня 2025  13:47
В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек
326
Весь список