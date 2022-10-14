В Самаре запустили движение по новому путепроводу на Ново-Садовой

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В пятницу, 14 октября, в Самаре состоялся запуск рабочего движения по новому путепроводу на Ново-Садовой. Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что это событие - долгожданное для жителей всей области и очень важно, что его удалось приблизить больше, чем на год, пишет Сова.

Губернатор подчеркнул, что для Самарской области открытие строительных объектов раньше срока уже стало доброй традицией:

- Мы раньше начали движение по мосту через реку Самару. Мы на год раньше построили мост через реку Сок. Сейчас в графике строим самый главный наш инфраструктурный объект – мост через реку Волгу. Есть и другие строительные объекты. Такие, например, как Дворец спорта, который также построен на год раньше срока. Вы знаете, это за последние годы стало действительно хорошей традицией. Мы мобилизуемся по важнейшим направлениям, мы добиваемся поддержки на федеральном уровне, как произошло и по этой важнейшей развязке не только для Самары, но и для всей области. Мы концентрируем свои усилия. Есть четкий план организации работ. Мы всегда понимаем, где можем сэкономить дополнительное время для того, чтобы запараллелить процесс и приблизить этот день открытия.

Дмитрий Азаров добавил, что новый путепровод на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии действительно долгожданный. Он отметил, что в соответствии с предварительными расчетами и контрактами, движение должно было быть открыто только в декабре 2023 года.

- Мы сэкономили время. А это удобство и комфорт, это меньше выхлопных газов, это сэкономленное время в пробках, которое можно провести со своими родными и близкими и, конечно, потратить для важных для нашего региона и страны добрых дел.

Фото: sovainfo.ru