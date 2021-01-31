В Самаре закрыли для пассажиров три станции метро

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В воскресенье, 31 января, в Самаре скорректировали режим работы общественного транспорта. Об этом сообщили представители профильного ведомства.

— Из-за проведения несогласованного публичного мероприятия с 10:00 до 15:00 будут закрыты на вход и выход пассажиров станции метро «Алабинская», «Российская» и «Московская». Составы будут двигаться до станции «Гагаринская», — пояснили в дептрансе.

Временные изменения коснулись всех видов общественного транспорта. По словам чиновников, несколько автобусных маршрутов пустят в объезд по пути «в город». Вместо Ново-Садовой они будут двигаться по Московскому шоссе. Также временно отменили троллейбусы № 19 («Барбошина поляна» — «Ново-Садовая»).

Еще одно изменение коснулось схемы движения трамваев. Маршруты № 4, 5, 18, 20, 22 и 23 не будут останавливаться у КРЦ «Звезда», пишет 63.ру.