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В Самаре временное изменится трасса следования трамвайных маршрутов №№ 13, 21, 24, 25 
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В Самаре временное изменится трасса следования трамвайных маршрутов №№ 13, 21, 24, 25 

9 июня 2022 14:41
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В связи с проведением ремонтных работ, связанных с восстановлением кабельной линии, приостановлено движение трамваев по улице Советской на участке от 15 микрорайона до улицы Победы.

В связи с проведением ремонтных работ, связанных с восстановлением кабельной линии, приостановлено движение трамваев по улице Советской на участке от 15 микрорайона до улицы Победы. Временно трамваи маршрутов №№ 13, 21, 24, 25 следуют по скорректированным схемам движения.

Так, трамваи маршрута № 13 ходят по двойной трассе, через один:

- первая трасса движения – от Постникова Оврага через Дом печати, улицу XXII Партсъезда до Кировского трамвайного депо на улице Физкультурной и в обратном направлении;

- вторая трасса движения – от Постникова оврага через Дом печати, по улицам Ставропольской, Ново-Вокзальной до Северного трамвайного депо на улице Фадеева и в обратном направлении.

Трамваи маршрута № 21 ходят по одной трассе движения – от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, Кабельной и в обратном направлении.

Трамваи на маршруте № 24 также работают по двойной трассе, через один:

- первая трасса движения – от завода им. Тарасова через Барбошину поляну до 15 микрорайона и в обратном направлении;

- вторая трасса движения – от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, Ставропольской, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, через Юнгородок, площадь им. Кирова до Костромского переулка и в обратном направлении.

Трамваи маршрута № 25 ходят по одной трассе движения – от Барбошиной поляны по улицам Ново-Вокзальной, XXII Партсъезда, Заводскому шоссе, через Юнгородок до БТЭЦ и в обратном направлении.

В качестве альтернативы можно воспользоваться:

- льготными автобусами, работающими на маршрутах №№ 21, 34;

- троллейбусами маршрутов №№ 4, 4к, 7, 15;

- коммерческими маршрутами №№ 4, 89, 99, 297, 368.

Завершить ремонт планируется до конца текущей рабочей недели. По окончании работ движение трамваев будет восстановлено – организовано по привычным схемам.

 

Фото:   администрация Самары

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