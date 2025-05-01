В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с праздничными мероприятиями

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В Самаре стартуют основные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для их проведения и подготовки на некоторых участках в историческом центре города будет временно ограничено движение автотранспорта и возможность парковки, а также скорректирована работа общественного транспорта.

Подробная информация, а также временные схемы организации движения общественного транспорта доступны на сайте администрации города https://www.samadm.ru/media/news/54003/.

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.