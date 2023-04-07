В Самаре временно изменится схема движения трамваев

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Трамваи № 10, 13, 24, 24к будут ходить по новому маршруту, а именно — у них изменится одна из конечных остановок.

— C понедельника, 10 апреля, составы будут ходить по мосту на проспекте Кирова, затем двигаться к Заводскому шоссе и до кольца в Юнгородке, — рассказал директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

Новая схема связана с масштабным ремонтом путепровода «139-й километр» на улице Земеца.

Сейчас, как заявили представители мэрии города, специалисты уже приступили к работам. Они приводят в порядок улицу Береговую на отрезке от Земеца до проспекта Кирова. Ее будут использовать в качестве одного из объездов на время ремонта, пишет 63.ру.