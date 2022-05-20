В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева

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В связи с проведением праздничного шествия «Мы вместе» и Всероссийской акции «Ночь музеев – 2022» в Самаре временно ограничивается движение транспорта



Так, с 09:00 до 23:59 21 мая 2022 года будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева на участке от улицы Пионерской до улицы Вилоновской.



Кроме того будет временно прекращено движение, а также запрещены остановка и парковка транспортных средств по ряду улиц - https://samadm.ru/media/news/37299/



Помимо этого, временно – с 09:00 до 23:59 21 мая 2022 года – будет отменено движение троллейбусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:

- № 6 «Губернский рынок – улица Грозненская»;

- № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».



Просим горожан заранее планировать свои поездки. Также необходимо до 09:00 21 мая 2022 года убрать припаркованный личный транспорт с улицы Куйбышева – с участка от улицы Пионерской до улицы Вилоновской.