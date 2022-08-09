В Самаре внесут изменения в маршруты № 247, 266 и 297

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В Самаре внесут изменения в несколько маршрутов. Вместо отмены, их продлят. В горадминистрации пояснили, что постановление об отмене коммерческих маршрутов № 247 "Завод "Экран" – 6-й причал", № 266 "Юнгородок – железнодорожный вокзал" и № 297 "Завод "Экран" - 6-й причал" – исключительно техническое, сообщает sovainfo.ru.



Так, по просьбам пассажиров маршруты № 247, 266, 297 продлили за Кировский мост до села Черноречье - до остановки "Совхоз "Юбилейный".



Поскольку село Черноречье находится в Волжском районе, за пределами Самары, эти маршруты теперь относятся к областным. Их исключают из реестра городского транспорта и включат в перечень маршрутов регионального Минтранса.



Теперь маршрутки следуют под другими номерами: 347, 366 и 397. При этом количество транспорта не изменилось.

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