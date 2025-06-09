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В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек

9 июня 2025 13:47
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В Самаре в праздничные дни изменят движение электричек

Самарская пригородная пассажирская компания сообщила порядок движения электричек с 11 июня по 16 июня в связи с праздником День России.

27 июня изменится расписание электрички Бузулук – Колтубанка – Самара, пишет Самара-Аиф.

11 июня – по рабочему дню пятница.

12,13,14 июня – по выходному дню суббота.

15 июня – по выходному дню воскресенье.

16 июня – по рабочему дню понедельник.

12,13,14,15 июня назначаются электрички:

1. Самара (отпр.07:30) – Сызрань-1 (приб.09:11)

2. Сызрань-1 (отпр.09:25) – Самара (приб.11:07)

3. Самара (отпр.15:15) – Сызрань-1 (приб.17:07)

4. Сызрань-1 (отпр.17:35) – Самара (приб.19:17)

12,13,14,15 июня

Электричка Новокуйбышевская (отпр.19:46) – Тольятти (приб.22:05) устанавливается сообщением Самара (отпр.20:11)–Тольятти (приб.22:05), а на участке Новокуйбышевская – Самара отменяется

11,12,13,14,15 июня назначаются электрички

1. Самара (отпр.06:56) – Курумоч (приб.08:21)

2. Курумоч (отпр.12:10) – Самара (приб.13:36)

12,13,14,15 июня

Электричка Самара (отпр. 18:30) – Сызрань (приб.20:10) НЕ КУРСИРУЕТ.

На участке Похвистнево - Абдулино

11,15 июня НАЗНАЧАЕТСЯ электричка Похвистнево (отпр.18:30) – Абдулино (приб.20:57)

(12,13,14 июня эта электричка не курсирует)

16 июня НАЗНАЧАЕТСЯ электричка Абдулино (отпр.05:16) – Похвистнево (приб.05:45)

(11,12,13,14,15 июня эта электричка не курсирует)

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