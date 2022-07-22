В Самаре в будущем может не остаться маршруток

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В Самаре в будущем может остаться только льготный общественный транспорт. Об этом в интервью 63.RU сообщил заместитель руководителя департамента транспорта Юрий Тапилин.

— Два года назад в городе по заказу Министерства транспорта Самарской области работали эксперты из Института РосдорНИИ. Им необходимо было подготовить научную работу, посвященную развитию транспортной системы в регионе. Один из пунктов касался маршруток. По их прогнозам, Самара должна отказаться от этого вида транспорта к 2025 году. Предполагается, что к этому моменту уже весь город будет охвачен льготным транспортом, а самарцы будут в равных условиях. То есть смогут сесть на остановке и по транспортной карте или за наличные по регулируемым тарифам оплатить проезд и доехать куда нужно, — рассказал Юрий Тапилин.

По его словам, процесс уже идет — сложилась тенденция к сокращению маршруток. За последние 3 года закрылась половина маршрутов: было почти 50, стало 20.

Было и предложение ужесточить правила формирования тарифов на коммерческом общественном транспорте. Сейчас они работают по нерегулируемым тарифам — то есть формируют цены сами, и власти этот процесс не контролируют.